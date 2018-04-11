Правозахисники стали на захист людей з ВІЛ та наркозалежних. ВІДЕО

Роботодавці не беруть на роботу, лікарі відмовляються надавати медичну допомогу, вчителі не хочуть навчати. Доволі часто люди з ВІЛ та наркозалежні стикаються з такими проблемами. І не знають як відстояти власні права, коли грошей на хорошого адвоката немає. Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ звернулась за правовою допомогою до провідник правозахисних організацій України.