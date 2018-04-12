Насильство у сім’ї: українка втекла з РФ від чоловіка-садиста. ВІДЕО

Синці, знущання та насильство… Так згадує свої стосунки із чоловіком Наталія Серебрій. Дівчина родом із Запорізької області. Після 9-го класу поїхала здобувати освіту у Росії. Там познайомилась зі своїм майбутнім коханням…. Але на той момент навіть подумати не могла, що довірить своє життя справжньому садисту. А починалось все нібито ідеально – квіти, цукерки, залицяння, згодом цивільний шлюб, а в планах щасливе подружнє життя. Та через якийсь час її чоловіка ніби підмінили…