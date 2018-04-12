На Київщині невідомі пограбували та спалили автомобіль «Укрпошти» . ВІДЕО
На Київщині невідомі пограбували та спалили автомобіль «Укрпошти» . ВІДЕО
Все сталося прямо на дорозі неподалік села Гостра Могила. Нахабно, посеред дня зловмисники підрізали своєю автівкою автомобіль держслужбовців. У машині був начальник пересувного відділення зв’язку «Укрпошти» та водій. Однак ціллю зловмисників були не люди, а, власне, вантаж, який вони перевозили. Саме – гроші для виплати людям пенсій. Більше у сюжеті.
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