На Київщині невідомі пограбували та спалили автомобіль «Укрпошти» . ВІДЕО

На Київщині невідомі пограбували та спалили автомобіль «Укрпошти» . ВІДЕО

07:40 12.04.2018

Все сталося прямо на дорозі неподалік села Гостра Могила. Нахабно, посеред дня зловмисники підрізали своєю автівкою автомобіль держслужбовців. У машині був начальник пересувного відділення зв’язку «Укрпошти» та водій. Однак ціллю зловмисників були не люди, а, власне, вантаж, який вони перевозили. Саме – гроші для виплати людям пенсій. Більше у сюжеті.

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