Біля Києва водій на чужій автівці зламав чужий паркан. ВІДЕО

Водій бідкається, мовляв, машина не його – взяв у знайомих покататися. Що робити з нею далі – не знає. Адже на перший погляд, відновити її буде не просто. Шевроле злетіло з дороги та протаранило паркан житлового будинку.

Оператор – М.Шинкар