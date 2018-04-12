Біля Києва водій на чужій автівці зламав чужий паркан. ВІДЕО
Біля Києва водій на чужій автівці зламав чужий паркан. ВІДЕО
Водій бідкається, мовляв, машина не його – взяв у знайомих покататися. Що робити з нею далі – не знає. Адже на перший погляд, відновити її буде не просто. Шевроле злетіло з дороги та протаранило паркан житлового будинку.
Оператор – М.Шинкар
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