У Києві в свою першу ДТП втрапила жінка-водій із 13-річним стажем. ВІДЕО
У Києві в свою першу ДТП втрапила жінка-водій із 13-річним стажем. ВІДЕО
ДТП у Києві. Цього разу на вулиці Миропільській зіштовхнулися легковик Хюндай та вантажівка ДАФ. Учасниця аварії, кермувальниця меншої машини, довго не могла оговтатися від шоку. Каже, вже 13 років тримає кермо в руках, в аварію жодного разу не потрапляла…
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