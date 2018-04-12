У Києві в свою першу ДТП втрапила жінка-водій із 13-річним стажем. ВІДЕО

ДТП у Києві. Цього разу на вулиці Миропільській зіштовхнулися легковик Хюндай та вантажівка ДАФ. Учасниця аварії, кермувальниця меншої машини, довго не могла оговтатися від шоку. Каже, вже 13 років тримає кермо в руках, в аварію жодного разу не потрапляла…