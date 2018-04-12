Кошмарна ДТП на Одещині: один загиблий, десятеро поранених. ВІДЕО

Напередодні, близько сьомої години вечора, на автошляху в с. Ліски автомобіль "Таврія" зіткнувся з автомобілем "Мерседес Спринтер".

Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир "Мерседеса" загинув на місці, ще десятеро осіб отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо - госпіталізовані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області