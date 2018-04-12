Кошмарна ДТП на Одещині: один загиблий, десятеро поранених. ВІДЕО
Кошмарна ДТП на Одещині: один загиблий, десятеро поранених. ВІДЕО
Напередодні, близько сьомої години вечора, на автошляху в с. Ліски автомобіль "Таврія" зіткнувся з автомобілем "Мерседес Спринтер".
Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир "Мерседеса" загинув на місці, ще десятеро осіб отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо - госпіталізовані.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.
Обставини ДТП встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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