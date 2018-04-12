У Миколаєві у задимленому будинку пожежні знайшли тіла матері та сина. ВІДЕО

У Миколаєві у задимленому будинку пожежні знайшли тіла матері та сина. ВІДЕО

16:20 12.04.2018

12 квітня о 04:50 за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку на пров. Чумацькому Центрального району м. Миколаєва.

За викликом направлені черговий караул 1 Державної пожежно-рятувальної частини, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Координацію гасіння пожежі здійснювала мобільна група Головного управління на чолі з керівництвом. Під час розвідки приміщень будівлі вогнеборцями виявлено бездиханні тіла загиблої жінки 1924 р.н. та її сина 1958 р.н.

Завдяки вжитим заходам рятувальників вдалось не допустити розповсюдження полум’я на розташований поруч сусідський будинок. О 05:15 пожежу площею 30 кв.м. локалізовано, 05:40- ліквідовано, її причина наразі встановлюється.

До гасіння задіювалось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. Додатково до місця події прибули аварійні бригади ПАТ «Миколаївгаз», «Миколаївобленерго», бригада швидкої медичної допомоги та співробітники правохоронних органів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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