Центр Дніпра охопила масштабна пожежа. ВІДЕО

У середмісті Дніпра сталася масштабна пожежа. Згусток чорного диму піднявся догори покинутої будівлі. Через це на центральній вулиці оповило їдким димом, саме ж полум’я за лічені хвилини охопило всю споруду - перекриття та й власне конструкції даху. Гасили потужну пожежу шість годин.