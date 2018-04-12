На Одещині у карколомній аварії постраждало 10 пасажирів буса, водій загинув. ВІДЕО

На Одещині в селі Ліски зіштовхнулись два автомобілі – легковик Таврія та мікроавтобус Фольксваген. Машини розташовані повністю. Удар був надпотужний. Мікроавтобус навіть перевернуло на бік. Всі пасажири постраждали.

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