На Одещині у карколомній аварії постраждало 10 пасажирів буса, водій загинув. ВІДЕО
На Одещині у карколомній аварії постраждало 10 пасажирів буса, водій загинув. ВІДЕО
На Одещині в селі Ліски зіштовхнулись два автомобілі – легковик Таврія та мікроавтобус Фольксваген. Машини розташовані повністю. Удар був надпотужний. Мікроавтобус навіть перевернуло на бік. Всі пасажири постраждали.
І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:
У Дніпрі затримали кримінального авторитета за викрадення елітного авто…
На Київщині правоохоронці затримали групу озброєних наркодилерів…
Американська погоня: у Сумах п’яний водій тікав від поліцейських.
|
12.04.2018 | 22:45
|
12.04.2018 | 22:15
|
12.04.2018 | 21:45
|
12.04.2018 | 21:15
|
12.04.2018 | 20:50
|
12.04.2018 | 20:40
|
12.04.2018 | 20:15
|
12.04.2018 | 16:20
|
12.04.2018 | 09:00
|
12.04.2018 | 08:00
|
12.04.2018 | 07:40
|
12.04.2018 | 07:20
|
12.04.2018 | 07:00
|
12.04.2018 | 06:45
|
12.04.2018 | 06:30
|
12.04.2018 | 06:15
-
- 1 з 999
- ››