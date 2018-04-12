Посадити за грати чи допомогти?! Як Міністерство юстиції перевиховує злочинців. ВІДЕО
Посадити за грати чи допомогти?! Як Міністерство юстиції перевиховує злочинців. ВІДЕО
В Україні з 2015-го року запрацював Департамент пробації. Фахівці цього структурного підрозділу Міністерства юстиції України за рішенням суду перевиховують правопорушників, а не карають. Допомагають знайти їм роботу, житло, налагодити стосунки з рідними, якщо треба – побороти наркозалежність. Нині на обліку підрозділів пробації перебуває майже 62 тисячі людей. І лише 161 злочинець з початку 2018-го року скоїв злочин повторно.
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