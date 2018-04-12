На Одещині дівчину тримав на ланцюгу власний батько. ВІДЕО

Ланцюгом за шию до стіни. В Одесі поліцейські звільнили молоду жінку, яку у рабстві тримав власний батько. Правоохоронців до приватного будинку у Малинівському районі викликали перелякані місцеві жителі. Вони почули гучний крик та стогін. Двадцяти семирічна дівчина просила по допомогу.