Після Євромайдану Україна стала менш демократичною, - Freedom House. ВІДЕО

В Україні вперше після революції гідності 2014 року зареєстровано найбільший спад рівня розвитку демократії. Це результати дослідження неурядової міжнародної правозахисної організації Фрідом Хаус. Разом із цим погіршилась ситуація із свободою слова. Також знизився рейтинг громадянського суспільства через тиск на активістів і громадські організації, які борються із корупцією.