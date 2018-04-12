Після Євромайдану Україна стала менш демократичною, - Freedom House. ВІДЕО

Після Євромайдану Україна стала менш демократичною, - Freedom House. ВІДЕО

21:45 12.04.2018

В Україні вперше після революції гідності 2014 року зареєстровано найбільший спад рівня розвитку демократії. Це результати дослідження неурядової міжнародної правозахисної організації Фрідом Хаус. Разом із цим погіршилась ситуація із свободою слова. Також знизився рейтинг громадянського суспільства через тиск на активістів і громадські організації, які борються із корупцією.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Правозахисники хочуть захиститися від утисків влади. ВІДЕО
Правозахисники хочуть захиститися від утисків влади. ВІДЕО
12.04.2018 | 22:15
Після Євромайдану Україна стала менш демократичною, - Freedom House. ВІДЕО
Після Євромайдану Україна стала менш демократичною, - Freedom House. ВІДЕО
12.04.2018 | 21:45
На Одещині дівчину тримав на ланцюгу власний батько. ВІДЕО
На Одещині дівчину тримав на ланцюгу власний батько. ВІДЕО
12.04.2018 | 21:15
Посадити за грати чи допомогти?! Як Міністерство юстиції перевиховує злочинців. ВІДЕО
Посадити за грати чи допомогти?! Як Міністерство юстиції перевиховує злочинців. ВІДЕО
12.04.2018 | 20:50
На Одещині у карколомній аварії постраждало 10 пасажирів буса, водій загинув. ВІДЕО
На Одещині у карколомній аварії постраждало 10 пасажирів буса, водій загинув. ВІДЕО
12.04.2018 | 20:40
Центр Дніпра охопила масштабна пожежа. ВІДЕО
Центр Дніпра охопила масштабна пожежа. ВІДЕО
12.04.2018 | 20:15
У Миколаєві у задимленому будинку пожежні знайшли тіла матері та сина. ВІДЕО
У Миколаєві у задимленому будинку пожежні знайшли тіла матері та сина. ВІДЕО
12.04.2018 | 16:20
Кошмарна ДТП на Одещині: один загиблий, десятеро поранених. ВІДЕО
Кошмарна ДТП на Одещині: один загиблий, десятеро поранених. ВІДЕО
12.04.2018 | 09:00
Насильство у сім’ї: українка втекла з РФ від чоловіка-садиста. ВІДЕО
Насильство у сім’ї: українка втекла з РФ від чоловіка-садиста. ВІДЕО
12.04.2018 | 08:00
На Київщині невідомі пограбували та спалили автомобіль «Укрпошти» . ВІДЕО
12.04.2018 | 07:40
Біля Києва водій на чужій автівці зламав чужий паркан. ВІДЕО
Біля Києва водій на чужій автівці зламав чужий паркан. ВІДЕО
12.04.2018 | 07:20
У Києві в свою першу ДТП потрапила жінка із 13-річним стажем водіння. ВІДЕО
У Києві в свою першу ДТП втрапила жінка-водій із 13-річним стажем. ВІДЕО
12.04.2018 | 07:00
У Києві шахрай з двома паспортами продавав чужу квартиру. ВІДЕО
У Києві шахрай з двома паспортами продавав чужу квартиру. ВІДЕО
12.04.2018 | 06:45
У Київській області двоє молодиків знущалися над бабусею. ВІДЕО
12.04.2018 | 06:30
У центрі Вінниці під час будівництва на трьох чоловіків упала стіна. ВІДЕО
У центрі Вінниці на трьох чоловіків упала стіна. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
12.04.2018 | 06:15
Правозахисники стали на захист людей з ВІЛ та наркозалежних. ВІДЕО
Правозахисники стали на захист людей з ВІЛ та наркозалежних. ВІДЕО
11.04.2018 | 23:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.