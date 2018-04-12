Правозахисники хочуть захиститися від утисків влади. ВІДЕО
Правозахисники хочуть захиститися від утисків влади. ВІДЕО
Розпочинаємо із головного - держава тисне на громадські організації! Cправжній головний біль активістів - система електронного декларування для антикорупціонерів.
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