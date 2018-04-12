Двох зниклих школярок розшукали на трасі Київ-Харків. ВІДЕО
Двох зниклих школярок розшукали на трасі Київ-Харків. ВІДЕО
Варя Дмитрієва та Діана Камінська встигли доїхати аж до села Борщів. Двох школярок правоохоронці знайшли на трасі «Київ-Харків». Подробиці у сюжеті.
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