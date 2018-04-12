Перевертні в погонах: у Харкові одягли кайданки на колишніх копів. ВІДЕО

У Харкові затримали колишніх перевертнів у погонах. Погоріли копи ще торік. Тоді двоє поліцейських звільнились із органів та просто так йти не хотіли - змовилися використовувати службове становище і надалі, щоправда – задля наживи.

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