У Дніпрі поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько Азім. ВІДЕО

Чоловік незаконно заволодів транспортним засобом «Toyota Prado», який належить місцевій жительці. За повернення автомобіля викрадач вимагав 10 тис. доларів.

Матеріал за даним фактом зареєстрували в ЄРДР за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, а вже наступного дня підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПКУ.

Під час обшуку за місцем тимчасового мешкання чоловіка співробітники кримінальної поліції вилучили предмет схожий на гранату Ф-1 із запалом, рацію, речовину, схожу на наркотичну. Також правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб.

Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області