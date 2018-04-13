В Одесі поліція знайшла у рецидивіста зброю та важкі наркотики. ВІДЕО

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання жителя району поліцейські вилучили медичний шприць із речовиною рожевого кольору.

За словами чоловіка, наркотик він виготовляв кустарним способом та зберігав для власного споживання.

Також у квартирі правоохоронці виявили гранату «РГД-5», пістолет та 18 патронів різного калібру. Зі слів рецидивіста, всі заборонені предмети він знайшов.

Вилучене направлено до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на експертизу.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відносно правопорушника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області