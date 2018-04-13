У Києві нападники вчинили погром гральних закладів: їх затримали. ВІДЕО

У Києві нападники вчинили погром гральних закладів: їх затримали. ВІДЕО

07:20 13.04.2018

Точну кількість нападників ніхто із очевидців назвати не може. Люди надто розгубилися, всі кинулись врізнобіч. Більшість говорить, що чоловіків було близько десяти. Без жодних вимог чи попереджень вони по черзі просто ввірвалися до трьох гральних закладів і перетворили все там на звалище. Більше у сюжеті.

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