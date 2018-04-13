Екс-голову Миколаївської митниці вбили, аби не повертати борг. ВІДЕО
Екс-голову Миколаївської митниці вбили, аби не повертати борг. ВІДЕО
Колишнього голову Миколаївської митниці Артура Полякова знайшли вбитим. Напередодні 3 квітня він сказав дружині, що має поїхати на зустріч, але додому так і не повернувся. Наступного дня жінка заявила до поліції. Більше дивіться у сюжеті.
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