В Україні жертвами війни на Донбасі визнали лише 9 дітей. ВІДЕО
В Україні жертвами війни на Донбасі визнали лише 9 дітей. ВІДЕО
Діти війни. За рік в Україні лише 9 дітлахів отримали статус постраждалих від військових дій на Донбасі. Однак, за підрахунками міжнародних правозахисних організацій, таких дітей щонайменше 580 тисяч. Подробиці у сюжеті.
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