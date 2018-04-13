Одразу 4 легковики зіштовхнулись у Києві, на бульварі Дружби Народів. ВІДЕО
Одразу 4 легковики зіштовхнулись у Києві, на бульварі Дружби Народів. ВІДЕО
Всі машини рухалися бульваром Дружби народів в одному напрямку. Перші три автомобілі в якусь мить почали потроху пригальмовувати, а останній не встиг зреагувати і стався удар! Далі спрацювала ланцюгова реакція.
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