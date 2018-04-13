На Київщині правоохоронці затримали групу озброєних наркодилерів. ВІДЕО

У місті Вишгород правоохоронці штурмували нарколабораторію, де група наркодилерів виготовляла амфетамін. А свій бізнес прикривали арсеналом зброї. За підрахунками поліцейських психотропних речовин за цінами чорного ринку було на суму понад чверть мільйона гривень.