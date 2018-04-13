В Одесі затримано грабіжника, через якого загинула літня жінка. ВІДЕО

Днями, на вулиці Героїв Крут в Одесі чоловік здійснив напад на 84-річну одеситку.

Все сталося на сходах будинку, в якому проживала бабуся. Вона саме поверталася додому з магазину, коли біля під’їзду її вгледів охочий поживитися молодик. Він увійшов за нею в будинок і між другим та третім поверхами вдарив по голові та забрав сумку. Бабуся не втрималася на ногах і впала. Нападник забрав з сумки гаманець і подався геть, залишивши жінку на підлозі.

У непритомному стані постраждалу доправили в лікарню, де від отриманих травм вона померла.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції під процесуальним керівництвом працівників прокуратури № 2 м. Одеси встановили підозрюваного. Ним виявився раніше судимий одесит. Крім того, зараз чоловік також перебуває під слідством і під час нападу був під домашнім арештом.

В ході слідства було встановлено, що загибла - не єдина жертва підозрюваного. Наступного ж дня після скоєного в під’їзді житлового будинку він зухвало пограбував ще одну пенсіонерку. На щастя, цього разу обійшлося без крові та травм і потерпіла змогла впізнати нападника.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області