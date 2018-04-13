У Києві вночі обстріляли офіс забудовника. ВІДЕО
У Києві вночі обстріляли офіс забудовника. ВІДЕО
Рештки вибухового пристрою направили на експертизу, кримінальне провадження вже порушили за статтею хуліганство.
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