Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО
Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО
Волонтерка Марта Левченко у «Facebook» розповіла про Матвійчика. Вона допомагає збирати кошти на лікування хлопчика. Авторка допису обурилися. Мовляв, в обласній дитячій клінічній лікарні Івано-Франківська родину змушують платити за перебування Матвійчика у медзакладі. Бо, бач, дитина іногородня.
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