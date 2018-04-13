Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО

Волонтерка Марта Левченко у «Facebook» розповіла про Матвійчика. Вона допомагає збирати кошти на лікування хлопчика. Авторка допису обурилися. Мовляв, в обласній дитячій клінічній лікарні Івано-Франківська родину змушують платити за перебування Матвійчика у медзакладі. Бо, бач, дитина іногородня.

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