На Тернопільщині машина з шістьма людьми в’їхала у став. Твоє людей загинули. ВІДЕО

На дорозі Збараж-Підволочинськ рано вранці сталась аварія. За кермом машини був 20-ти річний хлопець. Він разом з друзями їхав додому. На досить небезпечній ділянці дороги, де водій мав би їхати трохи повільніше, обережніше, хлопець не загальмував. Машину буквально викинуло з проїжджої частини, вона перекинулась та в’їхала у став. В машині було шестеро людей.

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