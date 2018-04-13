У відомого українського голкіпера стріляла власна теща. ВІДЕО

Донька Любов Павлівни переконує – вдома вогнепальної зброї не було. Але з чого саме колишня теща стріляла по Шовковському теж не пояснює. Натомість каже – всі дії були самообороною, адже її мама хвора, а Олександр раніше вже приходив і лякав жінку. Тоді, за словами екс-дружини, зникла частина її цінностей та елітний автомобіль. Футболіст же на відео наголосив, що його цікавить не майно, а дитина. Більше у огляді.

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