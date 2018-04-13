Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
Рівно 10 років тому, 14 квітня 2008 року в ефір вийшов перший випуск новин на телеканалі «ЧП-інфо». На теренах українського телебачення канал одразу знайшов свого глядача. Оперативно і тільки про надзвичайні події вели мовлення журналісти ЧП-інфо. Тепер на каналі транслюються не лише надзвичайні події, журналісти активно працюють над правозахисними сюжетами.
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