Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО

Рівно 10 років тому, 14 квітня 2008 року в ефір вийшов перший випуск новин на телеканалі «ЧП-інфо». На теренах українського телебачення канал одразу знайшов свого глядача. Оперативно і тільки про надзвичайні події вели мовлення журналісти ЧП-інфо. Тепер на каналі транслюються не лише надзвичайні події, журналісти активно працюють над правозахисними сюжетами.