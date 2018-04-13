Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
Росія планує створити передумови для ведення військ в Україну вже восени цього року. Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко. За його словами, Російська Федерація хоче спровокувати в Україні низку протестів у підтримку російської мови. А для більшого ефекту сама ж спланувала напади на цих активістів. Щоб потім, прикриваючись захистом російськомовного населення, ввести війська на українську територію. Використати для цього хочуть як підставних осіб з Росії, так і місцеве населення.
|
13.04.2018 | 23:15
|
13.04.2018 | 22:45
|
13.04.2018 | 22:15
|
13.04.2018 | 21:45
|
13.04.2018 | 21:15
|
13.04.2018 | 20:45
|
13.04.2018 | 20:20
|
13.04.2018 | 19:45
|
13.04.2018 | 09:20
|
13.04.2018 | 07:20
|
13.04.2018 | 07:00
|
13.04.2018 | 06:45
|
13.04.2018 | 06:30
|
13.04.2018 | 06:15
|
13.04.2018 | 05:00
|
12.04.2018 | 23:15
-
- 1 з 999
- ››