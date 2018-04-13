Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
Село Первомайське та Водяне. Поблизу Донецький аеропорт. На місці величезних будинків – руїни. Замість масивних стін – залишки цегли. Простріляні дахи. Зруйновані огорожі. У цих селах не залишилося жодної аптеки. Так живуть люди у прифронтових селах Первомайське та Водяне. Подробиці у сюжеті.
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