Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО

Село Первомайське та Водяне. Поблизу Донецький аеропорт. На місці величезних будинків – руїни. Замість масивних стін – залишки цегли. Простріляні дахи. Зруйновані огорожі. У цих селах не залишилося жодної аптеки. Так живуть люди у прифронтових селах Первомайське та Водяне. Подробиці у сюжеті.