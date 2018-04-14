У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО

У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО

10:03 14.04.2018

Банальна аварія, як втім обернулася серйозною історією з інтригами і плутаниною.

Сталася ДТП вдень у Києві, на проспекті Науки.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО
У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО
14.04.2018 | 12:00
На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО
На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО
14.04.2018 | 11:02
У Києві банальна ДТП обернулася скандалом. ВІДЕО
У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО
14.04.2018 | 10:03
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
13.04.2018 | 23:15
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
13.04.2018 | 22:45
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
13.04.2018 | 22:15
У відомого українського голкіпера стріляла власна теща. ВІДЕО
У відомого українського голкіпера стріляла власна теща. ВІДЕО
13.04.2018 | 21:45
Львівські поліцейські перевіряють чи дійсно чоловіка до смерті побили охоронці ресторану. ВІДЕО
Львівські поліцейські перевіряють чи дійсно чоловіка до смерті побили охоронці ресторану. ВІДЕО
13.04.2018 | 21:15
На Тернопільщині машина з шістьма людьми в’їхала у став. Твоє людей загинули. ВІДЕО
На Тернопільщині машина з шістьма людьми в’їхала у став. Твоє людей загинули. ВІДЕО
13.04.2018 | 20:45
Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО
Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО
13.04.2018 | 20:20
У Києві вночі обстріляли офіс забудовника. ВІДЕО
У Києві вночі обстріляли офіс забудовника. ВІДЕО
13.04.2018 | 19:45
В Одесі затримано грабіжника, через якого загинула літня жінка. ВІДЕО
В Одесі затримано грабіжника, через якого загинула літня жінка. ВІДЕО
13.04.2018 | 09:20
У Києві нападники вчинили погром гральних закладів: їх затримали. ВІДЕО
13.04.2018 | 07:20
Екс-голову Миколаївської митниці вбили, аби не повертати борг. ВІДЕО
13.04.2018 | 07:00
Одразу 4 легковики зіштовхнулись у Києві на бульварі Дружби народів. ВІДЕО
Одразу 4 легковики зіштовхнулись у Києві, на бульварі Дружби Народів. ВІДЕО
13.04.2018 | 06:45
На Київщині правоохоронці затримали групу озброєних наркодилерів. ВІДЕО
На Київщині правоохоронці затримали групу озброєних наркодилерів. ВІДЕО
13.04.2018 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.