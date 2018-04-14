У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО
У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО
Банальна аварія, як втім обернулася серйозною історією з інтригами і плутаниною.
Сталася ДТП вдень у Києві, на проспекті Науки.
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