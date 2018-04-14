У Києві чоловік стріляв по вікнах квартир з пістолету. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві чоловік стріляв по вікнах квартир з пістолету. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Як показує практика, від зловмисників не захистять навіть домашні стіни. У Києві чоловік стріляв по вікнах! Про це поліцейські дізналися від жительки Солом’янського району…
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