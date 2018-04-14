В Одесі студент вбив свого однокурсника та спробував сховатися від слідства. ВІДЕО

В Одесі студент вбив свого однокурсника та спробував сховатися від слідства. ВІДЕО

23:00 14.04.2018

Новина із Одеської області про важкі взаємовідносини між двома молодиками, які не встигли провчитися разом в одному вищі і року. Отже, між двома юнаками раптово виник конфлікт, який також швидко та неочікувано переріс у бійку. Один із хлопців не вигадав нічого кращого як дістати із кишені ніж та штрикнути ним свого опонента. Це все розповіли полісменам випадкові перехожі, які побачили тіло вбитого. Тож, правоохоронці взялися за пошуки.

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