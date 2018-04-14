На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО

На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО

11:02 14.04.2018

До працівників Городищенського відділення поліції надійшла інформація, що на територію одного із товариств району проникла група невідомих озброєних чоловіків, які приховували обличчя та намагаються здійснити силове захоплення товариства.

На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу Городищенського відділення поліції, наближені до місця наряди поліції, оперативних працівників та співробітників підрозділу спеціального призначення.

Як було з’ясовано на місці події, на території перебувало понад 50 осіб, які мали при собі зброю. Поліцейські Городищенського відділення поліції спільно з бійцями підрозділу особливого призначення в рамках спецоперації затримали їх. Під час особистого огляду у чоловіків виявлено та вилучено карабін, пістолети, газові балончики та ножі.  

На даний час працівники поліції встановлюють підстави та мету перебування даних осіб на території товариства. Зброя, яку мали при собі вказані особи, вилучена. Як встановили правоохоронці чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.

Всіх затриманих доставлено до Городищенського відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО
У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО
14.04.2018 | 12:00
На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО
На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО
14.04.2018 | 11:02
У Києві банальна ДТП обернулася скандалом. ВІДЕО
У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО
14.04.2018 | 10:03
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
13.04.2018 | 23:15
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
13.04.2018 | 22:45
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
13.04.2018 | 22:15
У відомого українського голкіпера стріляла власна теща. ВІДЕО
У відомого українського голкіпера стріляла власна теща. ВІДЕО
13.04.2018 | 21:45
Львівські поліцейські перевіряють чи дійсно чоловіка до смерті побили охоронці ресторану. ВІДЕО
Львівські поліцейські перевіряють чи дійсно чоловіка до смерті побили охоронці ресторану. ВІДЕО
13.04.2018 | 21:15
На Тернопільщині машина з шістьма людьми в’їхала у став. Твоє людей загинули. ВІДЕО
На Тернопільщині машина з шістьма людьми в’їхала у став. Твоє людей загинули. ВІДЕО
13.04.2018 | 20:45
Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО
Іногородній? Тоді не лікуємо! Скандал у лікарні Івано-Франківська. ВІДЕО
13.04.2018 | 20:20
У Києві вночі обстріляли офіс забудовника. ВІДЕО
У Києві вночі обстріляли офіс забудовника. ВІДЕО
13.04.2018 | 19:45
В Одесі затримано грабіжника, через якого загинула літня жінка. ВІДЕО
В Одесі затримано грабіжника, через якого загинула літня жінка. ВІДЕО
13.04.2018 | 09:20
У Києві нападники вчинили погром гральних закладів: їх затримали. ВІДЕО
13.04.2018 | 07:20
Екс-голову Миколаївської митниці вбили, аби не повертати борг. ВІДЕО
13.04.2018 | 07:00
Одразу 4 легковики зіштовхнулись у Києві на бульварі Дружби народів. ВІДЕО
Одразу 4 легковики зіштовхнулись у Києві, на бульварі Дружби Народів. ВІДЕО
13.04.2018 | 06:45
На Київщині правоохоронці затримали групу озброєних наркодилерів. ВІДЕО
На Київщині правоохоронці затримали групу озброєних наркодилерів. ВІДЕО
13.04.2018 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.