На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО

До працівників Городищенського відділення поліції надійшла інформація, що на територію одного із товариств району проникла група невідомих озброєних чоловіків, які приховували обличчя та намагаються здійснити силове захоплення товариства.

На місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу Городищенського відділення поліції, наближені до місця наряди поліції, оперативних працівників та співробітників підрозділу спеціального призначення.

Як було з’ясовано на місці події, на території перебувало понад 50 осіб, які мали при собі зброю. Поліцейські Городищенського відділення поліції спільно з бійцями підрозділу особливого призначення в рамках спецоперації затримали їх. Під час особистого огляду у чоловіків виявлено та вилучено карабін, пістолети, газові балончики та ножі.

На даний час працівники поліції встановлюють підстави та мету перебування даних осіб на території товариства. Зброя, яку мали при собі вказані особи, вилучена. Як встановили правоохоронці чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.

Всіх затриманих доставлено до Городищенського відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області