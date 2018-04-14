У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який вбив власну матір. ВІДЕО

На екстрену лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Кривий Вал у Луцьку виявлено мертвою 53-річну місцеву мешканку із ознаками насильницької смерті.

Поліція оперативно встановила причетність до скоєння злочину 33-річного сина потерпілої. Зловмисника затримали та оголосили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясували, що напередодні між 33-річним сином та потерпілою виник конфлікт, внаслідок чого він побив матір. Жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла. Тіло з метою встановлення остаточного часу та причини смерті направили на проведення судово-медичної експертизи.

«За підозрою в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої затриманий її 33-річний син, житель Луцька. Слідчі йому оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважу, що правопорушника раніше притягували до кримінальної відповідальності за скоєння вбивства батька через необережність», - зазначив Аркадій Найдич, заступник начальника Луцького відділу поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до восьми років. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області