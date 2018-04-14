У Києві біля пам'ятника Ватутіну сталася бійка. ВІДЕО
У Києві біля пам'ятника Ватутіну сталася бійка. ВІДЕО
Вдень у центрі Києва сталася бійка. Відбулося все в Маріїнському парку біля пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну в річницю його смерті. Сутички виникли під час покладання квітів до монументу.
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