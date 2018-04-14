У МОЗ хочуть підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. ВІДЕО
У МОЗ хочуть підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. ВІДЕО
Не так давно на сайті Міністерства охорони здоров’я опублікували проект наказу, яким хочуть збільшити дози наркотиків, які людина зможе мати з собою без загрози притягнення до кримінальної відповідальності. У тексті наказу пояснюють – так хочуть поліпшити роботу Нацполіції, аби там затримували реальних дилерів та організаторів наркобізнесу, а не сотні хворих на наркозалежність людей. Більше – у сюжеті.
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14.04.2018 | 22:30
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У МОЗ хочуть підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. ВІДЕО
14.04.2018 | 21:30
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14.04.2018 | 21:01
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