Суперечки між водіями та поліцейськими: хто на що має право. ВІДЕО
Суперечки між водіями та поліцейськими: хто на що має право. ВІДЕО
Спілкування між поліцейськими та можливими правопорушниками часто зводиться до взаємних образ, або ж і обміном стусанами та затриманням. Люди звинувачують правоохоронців у зловживанні службовим становищем, а поліцейські, у свою чергу, скаржаться на недостатні повноваження.
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