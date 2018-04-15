У Києві підстрелили чоловіка біля караоке-клубу. ВІДЕО

У Києві підстрелили чоловіка біля караоке-клубу. ВІДЕО

22:00 15.04.2018

На годиннику близько другої ночі. Популярний нічний караоке-клуб на проспекті Перемоги у Києві. Спочатку молода компанія вийшла з закладу подихати свіжим повітрям. Стояли поряд з клубом, спілкувалися, говорили про своє, аж в який момент, зачепилися з чоловіком, який проходив повз. Слово за слово. Обстановка з кожною секундою лише нагніталася. Почалася бійка. А потім перехожий дістав з кишені пістолет та вистрілив у відвідувачів клубу. Куля влучила в одного з хлопців. На місце події одразу приїхала швидка. Постраждалого госпіталізували. Стрілка розшукують.

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