На Донеччині місцевий депутат тримав людину у рабстві. ВІДЕО
На Донеччині місцевий депутат тримав людину у рабстві. ВІДЕО
Гучний скандал розгорівся у Донецькій області. Там депутат Покровської сільської ради, а разом з тим, власник станції обслуговування автомобілів посадив на ланцюг співробітника. Бідолашний, побитий чоловік розповів, що виконував одне замовлення, потім навалилось ще одне. Він відмовився негайно фарбувати чергову машину – і це не на жарт розгнівило його начальника. Подробиці у сюжеті.
|
15.04.2018 | 23:00
|
15.04.2018 | 22:00
|
15.04.2018 | 21:45
|
15.04.2018 | 21:30
|
15.04.2018 | 21:00
|
15.04.2018 | 20:30
|
15.04.2018 | 20:00
|
15.04.2018 | 19:00
|
15.04.2018 | 14:00
|
15.04.2018 | 12:00
|
15.04.2018 | 09:00
|
14.04.2018 | 23:00
|
14.04.2018 | 22:30
|
У МОЗ хочуть підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. ВІДЕО
14.04.2018 | 21:30
|
14.04.2018 | 21:01
|
14.04.2018 | 20:30
-
- 1 з 1000
- ››