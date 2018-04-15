На Донеччині місцевий депутат тримав людину у рабстві. ВІДЕО

На Донеччині місцевий депутат тримав людину у рабстві. ВІДЕО

23:00 15.04.2018

Гучний скандал розгорівся у Донецькій області. Там депутат Покровської сільської ради, а разом з тим, власник станції обслуговування автомобілів посадив на ланцюг співробітника. Бідолашний, побитий чоловік розповів, що виконував одне замовлення, потім навалилось ще одне. Він відмовився негайно фарбувати чергову машину – і це не на жарт розгнівило його начальника. Подробиці у сюжеті.

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