На Київщині невідомі пограбували та спалили авто, в якому перевозились пенсії. ВІДЕО

Для розшуку злочинців на території області введено оперативний план «Сирена».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та керівництво поліції Київської області під головуванням начальника Головного управління Дмитрий Ценов.

Зухвалий розбійний напад на начальника пересувного відділення зв’язку «Укрпошти» та водія, які на легковому автомобілі перевозили гроші для виплати пенсій громадянам, скоїла група невідомих озброєних осіб. Подія сталася напередодні поблизу с. Гостра Могила Ставищенського району.

Зловмисники підрізали автомобіль службовців і, використавши сльозогінний газ, викрали у них близько 200 тисяч гривень. Після чого підпалили один із своїх автомобілів та втекли. Вогонь перекинувся і на транспортний засіб потерпілих.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області