У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО
У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО
На горі рейтингу шахрайств – «псевдо газівниці»! Тільки вдумайтесь, вони обдурили пенсіонерів із шести областей України. Затримали їх у Вінниці. Ряджені жіночки ходили по домівках, видавали себе за співробітниць газової служби, а насправді ж, обкрадали людей.
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