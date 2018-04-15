У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО

У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО

09:00 15.04.2018

На горі рейтингу шахрайств – «псевдо газівниці»! Тільки вдумайтесь, вони обдурили пенсіонерів із шести областей України. Затримали їх у Вінниці. Ряджені жіночки ходили по домівках, видавали себе за співробітниць газової служби, а насправді ж, обкрадали людей.

Як на Запоріжжі переселенка видурила гроші «на поховання сина»…

У Києві шахрай з двома паспортами намагався продати чужу квартиру.

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