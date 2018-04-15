У Київській області двоє молодиків знущалися над бабусею. ВІДЕО

У Київській області двоє молодиків знущалися над бабусею. ВІДЕО

20:00 15.04.2018

На Київщині двоє охмелілих молодиків знущалися над 71-річною бабусею. Все, що робили вони знімали на телефон. Ось цей молодик – це 26-річний солдат Збройних Сил України. І саме він разом із товаришем знущалися над бабусею. На відео чітко видно, залякана жінка забилась у куток, просила покинути її оселю, але марно… 

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