У Київській області двоє молодиків знущалися над бабусею. ВІДЕО
У Київській області двоє молодиків знущалися над бабусею. ВІДЕО
На Київщині двоє охмелілих молодиків знущалися над 71-річною бабусею. Все, що робили вони знімали на телефон. Ось цей молодик – це 26-річний солдат Збройних Сил України. І саме він разом із товаришем знущалися над бабусею. На відео чітко видно, залякана жінка забилась у куток, просила покинути її оселю, але марно…
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