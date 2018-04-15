У Дніпрі поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько Азім. ВІДЕО

У Дніпрі поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько Азім. ВІДЕО

19:00 15.04.2018

Чоловік незаконно заволодів транспортним засобом «Toyota Prado», який належить місцевій жительці. За повернення автомобіля викрадач вимагав 10 тис. доларів.

Матеріал за даним фактом зареєстрували в ЄРДР за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, а вже наступного дня підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПКУ. 

Під час обшуку за місцем тимчасового мешкання чоловіка співробітники кримінальної поліції вилучили предмет схожий на гранату Ф-1 із запалом, рацію, речовину, схожу на наркотичну. Також правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб.

Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Дніпрі поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько Азім. ВІДЕО
У Дніпрі поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько Азім. ВІДЕО
15.04.2018 | 19:00
У Києві 12-х осіб підозрюють у нападі на два розважальні заклади. ВІДЕО
У Києві 12-х осіб підозрюють у нападі на два розважальні заклади. ВІДЕО
15.04.2018 | 14:00
У Харкові працівника вишу підозрюють у створенні каналу нелегальної міграції. ВІДЕО
У Харкові працівника вишу підозрюють у створенні каналу нелегальної міграції. ВІДЕО
15.04.2018 | 12:00
У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО
У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО
15.04.2018 | 09:00
В Одесі студент вбив свого однокурсника. ВІДЕО
В Одесі студент вбив свого однокурсника та спробував сховатися від слідства. ВІДЕО
14.04.2018 | 23:00
Суперечки між водіями та поліцейськими: хто на що має право. ВІДЕО
Суперечки між водіями та поліцейськими: хто на що має право. ВІДЕО
14.04.2018 | 22:30
У МОЗ хочуть підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. ВІДЕО
У МОЗ хочуть підвищити дози наркотиків, за які людина не нестиме кримінальну відповідальність. ВІДЕО
14.04.2018 | 21:30
У Києві чоловік стріляв по вікнах. ВІДЕО
У Києві чоловік стріляв по вікнах квартир з пістолету. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
14.04.2018 | 21:01
У Києві біля пам'ятника Ватутіну сталася бійка. ВІДЕО
У Києві біля пам'ятника Ватутіну сталася бійка. ВІДЕО
14.04.2018 | 20:30
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який вбив власну матір. ВІДЕО
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який вбив власну матір. ВІДЕО
14.04.2018 | 16:00
У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО
У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО
14.04.2018 | 12:00
На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО
На Черкащині банду рейдерів кількістю у 50 осіб роззброєно та затримано. ВІДЕО
14.04.2018 | 11:02
У Києві банальна ДТП обернулася скандалом. ВІДЕО
У Києві банальна ДТП обернулася справжнім скандалом. ВІДЕО
14.04.2018 | 10:03
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
Без хлібу, води, газу і медикаментів - як живуть у прифронтових селах. ВІДЕО
13.04.2018 | 23:15
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
Росія планує вторгнення в Україну вже восени цього року. ВІДЕО
13.04.2018 | 22:45
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
Телеканал ЧП.INFO 10 років в ефірі. ВІДЕО
13.04.2018 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.