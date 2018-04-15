У Харкові працівника вишу підозрюють у створенні каналу нелегальної міграції. ВІДЕО

У Харкові працівника вишу підозрюють у створенні каналу нелегальної міграції. ВІДЕО

12:00 15.04.2018
Харківська місцева прокуратура №2 затвердила та оголосила підозру завідувачу відділення з навчання іноземних студентів одного з приватних вишів Харкова. 56-річній жінці інкримінується організація незаконної міграції (ч.1 та 2 ст. 332 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 2, 3 та 4 ст. 358 КК України).
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков, посадовця викрили спільно з МОРВ Харків Державної прикордонної служби України.
 
Зівідувач відділення займалася фіктивною реєстрацією у ВНЗ іноземців. Вона створювала видимість процесу навчання, однак деякі "студенти" навіть не знали, де саме знаходиться їх навчальний заклад.
 
При цьому за підробленими офіційними документами нелегальні мігранти мали змогу отримати посвідки на тимчасове проживання. Ці посвідки вони використовували, в тому числі, і для перетину кордону.
 
"Серед незаконних мігрантів були громадяни В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. Під приводом навчання деякі іноземці незаконно знаходилися на території України протягом 10-15 років", - розповів О. Фільчаков.
 
Наразі триває досудове слідство з метою встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної міграції.
 
Санкція статей передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
 
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