У Києві 12-х осіб підозрюють у нападі на два розважальні заклади. ВІДЕО

У Києві 12-х осіб підозрюють у нападі на два розважальні заклади. ВІДЕО

14:00 15.04.2018

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП в м. Києві оголошено про підозру 12 чоловікам, які 12.04.2018 вночі вчинили серію розбійних нападів на розважальні заклади у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Так, близько першої години ночі зловмисники, одягнуті у камуфляжну форму та балаклави, увірвалися до лотерейного пункту на вул. Привокзальній, та почали трощити там меблі. Після цього, погрожуючи касирам автоматами, викрали з каси 4 тис. грн та втекли на автомобілі.

Менш ніж за годину вказана група осіб за аналогічних обставин вчинила напад на ще один заклад - інтернет-клуб, розташований на вул. Малишка. Розтрощивши в приміщенні меблі та обладнання, зловмисники заволоділи грошима у сумі 10 тисяч гривень.
 
Під час відпрацювання вказаних повідомлень правоохоронцям вдалося встановити автомобіль, на якому зникли грабіжники, та зупинити його неподалік місця останнього злочину. В автомобілі, де перебувало 12 осіб (чоловіки віком від 22 до 38 років), вилучили речові докази, а саме зброю, амуніцію та грошові кошти.
 
На даний час усім затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.
 
Крім того, перевіряється причетність підозрюваних до вчинення в ніч на 12 квітня ще 4 аналогічних злочинів.
 
Усіх громадян, які стали жертвами цієї злочинної групи, просимо звернутися із заявами до прокуратури міста Києва або СУ ГУ НП в м. Києві.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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