Львівські поліцейські перевіряють чи дійсно чоловіка до смерті побили охоронці ресторану. ВІДЕО
Львівські поліцейські перевіряють чи дійсно чоловіка до смерті побили охоронці ресторану. ВІДЕО
У Львові о третій годині ночі біля місцевого розважального закладу сталася штовханина. Хто її спровокував на відео з місця події не видно. Можна лише побачити метушню та вже в кінці чоловіка, який непритомний лежить на асфальті.
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