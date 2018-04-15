На столичному Дарницькому мосту на смерть збили пішохода. ВІДЕО
На столичному Дарницькому мосту на смерть збили пішохода. ВІДЕО
ДТП, що забрала життя людини. Під колеса позашляховика потрапив пішохід. Аварія сталась у Києві, просто на Дарницькому мосту. Хлопець ішов мостом з правого на лівий берег, що сталось, чи водій не побачив пішохода, чи пішохід йшов у недозволеному місці, деталі нині з’ясовують поліцейські.
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