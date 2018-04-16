На Харківщині поліція розкрила жорстоке вбивство 42-річного чоловіка. ВІДЕО

Працівники Дергачівського відділу поліції викрили у скоєнні злочину 28-річного жителя селища Прудянка, який працював на одному з заводів міста Дергачі.

Мотивом скоєння страшного вчинку стала звичайна побутова сварка.

Днями до чергової частини надійшло повідомлення від жительки міста Дергачі. Жінка розповіла про те, що на проїжджій частині неподалік залізничної зупинки вона побачила тіло чоловіка. Судмедексперти встановили, що смерть 42-річного місцевого мешканця настала внаслідок побиття та асфіксії.

В результаті проведених заходів працівники Дергачівського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний житель району, раніше судимий за майнові злочини. Під час санкціонованого обшуку домоволодіння чоловіка працівники поліції виявили та вилучили речові докази.

Як розповів начальник Дергачіського відділу поліції Едуард Коваленко, в ході досудового розслідування встановлено, що напередодні трагедії підозрюваний чекав на платформі електропотяг. До нього підійшов незнайомий чоловік. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Підозрюваний вдарив декілька разів незнайомця, після чого останній впав на землю. Зловмисник витяг з кишені чоловіка мобільний телефон та ключі, наніс ще декілька ударів в область голови потерпілого а потім задушив.

На даний час зловмисник затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відкриті кримінальні провадження за п.6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області