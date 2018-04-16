У Луцьку патрульні поліції врятували людину від загибелі. ВІДЕО
У Луцьку патрульні поліції врятували людину від загибелі. ВІДЕО
У ніч на 16 квітня патрульні отримали виклик, що чоловіку необхідна допомога по вул. А.Шептицького.
Правоохоронці виявили на місці події на землі чоловіка майже без одягу, з ротової порожнини якого йшла кров.
Заявники повідомили, що той міг випасти з 4 поверху будинку.
«Говорити він не міг, лише стогнав, задихався. Про випадок одразу повідомили на 103. Поки чекали медиків, перевернули його на бік, хотіли очистити ротову порожнину від запеченої крові, підтримували», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Тарас.
Попередньо, в чоловіка внутрішня кровотеча, забій головного мозку, численні переломи. Медики шпиталізували потрепілого та провели йому операції, наразі він знаходиться в реанімації і до свідомості ще не прийшов.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі встановлюють всі детальні обставини інциденту.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області
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