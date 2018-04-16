У Луцьку патрульні поліції врятували людину від загибелі. ВІДЕО

У ніч на 16 квітня патрульні отримали виклик, що чоловіку необхідна допомога по вул. А.Шептицького.

Правоохоронці виявили на місці події на землі чоловіка майже без одягу, з ротової порожнини якого йшла кров.

Заявники повідомили, що той міг випасти з 4 поверху будинку.

«Говорити він не міг, лише стогнав, задихався. Про випадок одразу повідомили на 103. Поки чекали медиків, перевернули його на бік, хотіли очистити ротову порожнину від запеченої крові, підтримували», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Тарас.

Попередньо, в чоловіка внутрішня кровотеча, забій головного мозку, численні переломи. Медики шпиталізували потрепілого та провели йому операції, наразі він знаходиться в реанімації і до свідомості ще не прийшов.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі встановлюють всі детальні обставини інциденту.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області